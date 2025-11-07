МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хегсет назвал бюрократию в Пентагоне угрозой для США

По мнению главы ведомства, даже СССР и Китай не были настолько опасны для Штатов.
Тимур Юсупов 2025-11-07 23:35:44
© Фото: war.gov

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что одной из серьезных угроз для США сегодняшний день является бюрократия в Министерстве войны. По мнению чиновника, ни Советский Союз в прошлом, ни Китай сегодня не представляют для Штатов такой опасности, как изъяны современной американской системы.

«Этот противник - один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования. Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне. Не люди, но процесс. Не гражданские, а система», - заявил Хегсет.

Министр обороны США отметил, что из-за данного невидимого «соперника» страдает свобода мысли и пресекаются на корню новые идеи, из-за чего безопасность страны оказывается под угрозой.

Недавно в Пентагоне заявили о крупных реформах, которые ждут ведомство уже в ближайшее время. Речь идет о внедрении новой модели формирования кибервойск для повышения противостояния угрозам в киберпространстве.

