Три женщины ранены из-за удара ВСУ по предприятию в Брянской области

Они госпитализированы, состояние стабильное.
Дима Иванов 2025-11-07 22:06:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Дартс» по промышленному предприятию в поселке Белая Березка Брянской области.

В результате пострадали три женщины-сотрудницы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Работницы получили ранения различной степени тяжести и были оперативно госпитализированы, в больнице им оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Богомаз также отметил, что еще три дрона ВСУ самолетного типа уничтожены силами ПВО Минобороны России.

#в стране и мире #Брянская область #Александр Богомаз #БПЛА ВСУ
