Три женщины ранены из-за удара ВСУ по предприятию в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Дартс» по промышленному предприятию в поселке Белая Березка Брянской области.

В результате пострадали три женщины-сотрудницы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Работницы получили ранения различной степени тяжести и были оперативно госпитализированы, в больнице им оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Богомаз также отметил, что еще три дрона ВСУ самолетного типа уничтожены силами ПВО Минобороны России.