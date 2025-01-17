Украинские провокаторы разбросали мясо у памятника советским воинам в Варшаве

Проукраинские активисты пытались помешать российским дипломатам почтить 80-летие освобождения Варшавы Красной армией от немецкой оккупации. Провокаторы бросали прямо у памятника советским воинам кости и мясо животных.

Несмотря на действия провокаторов, церемония состоялась, российская дипмиссия возложила венки к монументу.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев, который присутствовал на мероприятии, рассказал «Звезде», что польская полиция никак не вмешивалась в происходящее.

«Надежды на то, что все пройдет без скандалов, не оправдались... Полиция, как вы видите, бездействует, пока хулиганье оскверняет день освобождения Варшавы», - сказал он.

Напомним, Варшава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками 17 января 1945 года. Красная армия провела Варшавско-Познанскую наступательную операцию, которая была частью Висло-Одерской стратегической операции. В боях за польскую столицу были задействованы 1-й Белорусский фронт и воевавшая в его составе 1-я армия Войска польского.