Путин сегодня проведет совещание по вопросам дальнейшего строительства ВС РФ

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле проведет совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал он.

Песков отметил, что в совещании примут участие Дмитрий Медведев, Валерий Герасимов, Александр Бортников и Алексей Дюмин.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. На нем глава государства назвал серьезным вопросом ситуацию с заявлением главы Белого дома Дональда Трампа о ядерных испытаниях США.