МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин сегодня проведет совещание по вопросам дальнейшего строительства ВС РФ

В нем примут участие Медведев, Белоусов, Герасимов, Бортников и Дюмин.
Игнат Далакян 2025-11-07 12:48:12
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле проведет совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал он.

Песков отметил, что в совещании примут участие Дмитрий Медведев, Валерий Герасимов, Александр Бортников и Алексей Дюмин.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. На нем глава государства назвал серьезным вопросом ситуацию с заявлением главы Белого дома Дональда Трампа о ядерных испытаниях США.

#ВС РФ #Владимир Путин #Совещание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 