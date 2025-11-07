МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт по ВМФ назвал причину появления «кораблей-призраков» на Балтике

По словам специалиста, возникший инцидент серьезных последствий иметь не будет.
Игнат Далакян 2025-11-07 11:47:03
© Фото: IMAGO, Andre Gschweng, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кибератака, сбой программы или человеческая ошибка могли стать причиной появления «кораблей-призраков» в Балтийском море. Об этом рассказал «Звезде» эксперт по ВМФ и военному кораблестроению России Дмитрий Жаворонков.

«Данных гражданской инфраструктуры, никаких чувствительных решений, связанных с безопасностью, никто, разумеется, не принимает. Как уже сообщали финские власти, военная система слежения, натовские и финские, они работали в штатном режиме, и все было в порядке. Наша сторона тоже никакой обеспокоенности по этому поводу не выказывала», - добавил эксперт.

По словам Жаворонкова, серьезных последствий эта ошибка иметь не будет.

По информации газеты Helsingin Sanomat, предположительно, ошибка произошла на станции приема сигналов идентификации судов (AIS) в Парайнене. Она ежечасно получает данные о местонахождении менее чем от 100 судов, но там неожиданно была установлена связь почти с 18 тысячами кораблей. В частности, в Финском заливе поймали сигнал военного корабля Испании, который в это время шел из Сомали в Японию.

#Кибератака #Балтийское море #наш эксклюзив #ошибка #корабли-призраки
