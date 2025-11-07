МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военно-социальный центр МО РФ перешел на работу по предварительной записи

Возможность записаться особенно актуальна для жителей регионов, которые теперь лучше могут спланировать поездку в столицу для решения своих вопросов.
Варвара Шрадер 2025-11-07 10:39:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер понаблюдала за работой находящегося в Москве Военно-социального центра (ВСЦ) Минобороны России. С ноября он работает по предварительной записи.

«Раньше для получения консультации необходимо было, скажем так, отстоять живую очередь. Теперь, выбрав удобные дату и время, вы сразу попадаете к специалисту», - отметила заместитель начальника ВСЦ Дарья Панасюк.

Корреспондент отметила, что предварительная запись делает удобнее посещение центра для всех посетителей - в их число входят как военнослужащие, так и члены их семей. Но особенно хорошо нововведение для жителей регионов. Планируя поездку, теперь они смогут выбрать удобные дату и время, чтобы как можно меньше затронуть график работы и личных дел. 

При этом новая возможность помогает не только посетителям. После записи на прием в Военно-социальном центре уже знают, кто, когда, а главное, с какой целью к ним придет. Это позволяет заранее спланировать работу с каждым посетителем и его вопросом. Повысить и скорость, и качество предоставления услуг.

Ранее сообщалось, что на июль этого года в ВСЦ получили помощь на личном приеме более 50 тысяч участников специальной военной операции. При этом дистанционно было обработано свыше трех миллионов обращений по различным вопросам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Москва #социальная поддержка #всц #Родственники военнослужащих
