У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

В южной части Тихого океана произошло землетрясение, магнитуда которого оценивается как 5,7. Его зафиксировали около Соломоновых островов, у берегов архипелага Санта-Крус.

Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах южнее острова Ваникоро с населением примерно 1,3 тысячи жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Таковы данные государственного геологического бюро Австралии.

При этом китайское информагентство Xinhua уточняет, что сейсмособытие произошло в 33 километрах юго-восточнее населенного пункта Латы на Соломоновых островах.

По его данным со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), изначально очаг землетрясения был на глубине 48,1 километров. Не уточняется, есть ли пострадавшие или разрушения, также не объявлялась угроза цунами.

Островное государство Соломоновы острова находятся на стыке нескольких литосферных плит - Индо-Австралийской и Тихоокеанской. По этой причине регион считается сейсмоопасным, и землетрясения там довольно часты.