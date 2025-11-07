МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Сирии опровергли информацию о размещении военных США на базе в Дамаске

Ранее об этом сообщило агентство Reuters.
Дима Иванов 2025-11-07 01:20:51
© Фото: Monsef Memari, XinHua, Globallookpress

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что информация Reuters о намерении США разместить своих военных на авиабазе в Дамаске для мониторинга возможного соглашения о безопасности с Израилем, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, опубликованном государственным агентством SANA.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские военные планируют занять неуточненную авиабазу в столице Сирии для поддержки посреднических усилий Вашингтона. По данным издания, база будет использоваться для логистики, наблюдения и гуманитарных операций, но под сирийским суверенитетом, с целью мониторинга потенциального пакта о ненападении между Дамаском и Тель-Авивом.

Источники Reuters, включая сирийского представителя Минобороны, утверждали, что план обсуждался во время визита командующего CENTCOM в сентябре, и Пентагон уже проводил разведывательные миссии.

Сирийские власти подтвердили, что любое иностранное военное присутствие в стране возможно только с согласия правительства и в рамках борьбы с терроризмом, но опровергли конкретные планы по размещению американцев в Дамаске.

#в стране и мире #сирия #сша #Дамаск #Военные США
