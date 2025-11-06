Трамп планирует посетить Индию по приглашению Моди

Глава белого дома назвал индийского премьера своим другом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Индию в 2026 году. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Американский лидер заметил, что его пригласил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Трамп высоко оценил отношения между двумя лидерами.

«Он мой друг, мы говорили, он хочет, чтобы я приехал туда. Мы разберемся. Премьер-министр Моди - отличный человек. Я поеду в следующем году», - сказал Трамп.

Тема потенциальных переговоров между Трампом и Моди пока неизвестна. Ранее глава Белого дома сообщил, что убедил Индию отказаться от нефти из России.

В свою очередь, министр торговли Индия Пиюш Гойял заявил, что страна не поддается давлению при выборе друзей и партнеров.