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Земли члена банды «Цапки» на Кубани продали за 2,5 млрд рублей

Причиной не состоявшихся торгов называют мало количество участников.
Глеб Владовский 2025-01-16 22:16:19
© Фото: Татьяна Кузнецова РИА Новости

Земельные участки одного из членов банды «Цапки» продали за 2,5 млрд рублей. Информация появилась на Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Уточняется, что заявку на покупку собственности подало только одно лицо, что и стало причиной отмены проведения торгов. Единственным участником торгов стала московская компания, занимающаяся оптовой торговлей хлебобулочными изделиями.

В состав лота который был в собственности Вячеслава Цеповяза, входит 94 актива. В их число входят земельные участки в Кущевском районе. Площадь самого крупного земельного участка в лоте превышает 5,8 квадратных километра.

#в стране и мире #торги #Банкротство #земельный участок #Цапки
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