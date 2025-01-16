Земли члена банды «Цапки» на Кубани продали за 2,5 млрд рублей

Земельные участки одного из членов банды «Цапки» продали за 2,5 млрд рублей. Информация появилась на Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Уточняется, что заявку на покупку собственности подало только одно лицо, что и стало причиной отмены проведения торгов. Единственным участником торгов стала московская компания, занимающаяся оптовой торговлей хлебобулочными изделиями.

В состав лота который был в собственности Вячеслава Цеповяза, входит 94 актива. В их число входят земельные участки в Кущевском районе. Площадь самого крупного земельного участка в лоте превышает 5,8 квадратных километра.