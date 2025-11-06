Постпред РФ в Вене: поведение США в ситуации с ядерными испытаниями несолидно

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что США никому не смогли внятно объяснить решение о возобновлении ядерных испытаний.

«Буквально вчера я встречался с главным международным бюрократом по запрету ядерных испытаний - исполнительным секретарем временного технического секретариата организации по договору о запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом. Он признался, что несколько раз пытался добиться от американцев конкретного ответа, но они ничего внятного не говорят. То же самое и в нашем случае: беседы с американскими коллегами результата не приносят. Может, это и правильно, потому что дипломаты стараются не внести раздрай в международное сообщество, но инструкций не имеют и не знают, что сказать», - сказал Ульянов.

Дипломат отметил, что со стороны Вашингтона ситуация носит совершенно ненормальный характер. Речь идет о фундаментальном вопросе международной безопасности, а СШАвбросили интригу и молчат уже вторую неделю, несмотря на то, что эта интрига находится в центре внимания и СМИ, и международного сообщества. Ульянов назвал такое поведение несолидным.

Он добавил, что в понедельник начнется пленарное заседание подготовительной комиссии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Многие делегаты, в том числе, российская выскажут свое мнение.

В договоре есть положения и о санкциях, и об ограничении прав и привилегий в случае нарушений, но они вступят в силу только тогда, когда договор начнет действовать. Сейчас он находится в предварительном состоянии - подписан многими странами, многими ратифицирован, но в силу не вступил. США не ратифицировали договор, поэтому вряд ли могут быть подвергнуты санкциям.

По словам Ульянова, критических замечаний американцы выслушают много, шутить такими вещами никак нельзя. В первой заявлении об испытаниях Трамп допустил много фактологических ошибок, но вместо того, чтобы замять ситуацию, американский лидер ее усугубил. Его аргументы нельзя принимать всерьез, они далеки от реальности, добавил Ульянов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал серьезной ситуацию с заявлением Трампа о ядерных испытаниях в США.