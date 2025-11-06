В Овальном кабинете упал в обморок участник встречи с Трампом

Мужчина упал в обморок во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете, следует из трансляции Белого дома. Во время инцидента обсуждались проблемы с ценами на лекарства в США.

Человеком, которому стало плохо, предварительно, является Гордон Финдли - топ-менеджер крупной фармацевтической компании.

Когда мужчина упал, прессу вывели из кабинета, а трансляцию прервали.

«Медицинская служба Белого дома быстро отреагировала, с этим джентльменом все в порядке. Пресс-конференция возобновится в ближайшее время», - сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что Трамп не бросился помогать упавшему в обморок мужчине - он встал со стула и смотрел как Финдли пытаются привести в чувства. Позднее президент США и вовсе отвернулся.