CAS зарегистрировал апелляцию России на недопуск российских лыжников на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию России на недопуск лыжников до Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«CAS подтверждает получение апелляции Федерации лыжных гонок России против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда», - говорится в сообщении.

В октябре FIS путем закрытого голосования приняла решение не допускать российских лыжников до Олимпиады. 12 членов федерации высказались против участия россиян, 10 - за.

ФЛГР оспорила решение FIS, посчитав его незаконным и дискриминационным. Напомним, что Игры в Милане пройдут в середине февраля 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политике не место в мировом спорте. Глава государства подчеркнул, что РФ остается приверженцем этого тезиса.