МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CAS зарегистрировал апелляцию России на недопуск российских лыжников на ОИ

Пока спортсмены сохраняют шансы поехать на Олимпиаду.
Константин Денисов 2025-11-06 20:16:46
© Фото: IMAGO, Hanno Bode, Globallookpress

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию России на недопуск лыжников до Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«CAS подтверждает получение апелляции Федерации лыжных гонок России против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда», - говорится в сообщении.

В октябре FIS путем закрытого голосования приняла решение не допускать российских лыжников до Олимпиады. 12 членов федерации высказались против участия россиян, 10 - за.

ФЛГР оспорила решение FIS, посчитав его незаконным и дискриминационным. Напомним, что Игры в Милане пройдут в середине февраля 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политике не место в мировом спорте. Глава государства подчеркнул, что РФ остается приверженцем этого тезиса.

#Спорт #в стране и мире #Олимпийские игры #лыжные гонки #сборная России #CAS #апелляция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 