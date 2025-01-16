В Германии в бассейне 18 человек отравились хлором

В бассейне в немецком Штраусберге отравились хлором 18 человек, восемь из них сильно пострадали. В числе пострадавших были дети, сообщил Bild.

В материале говорится, что группа школьников находилась в бассейне, когда произошла утечка хлора. В результате одна из девочек попала в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции, у нескольких человек были жалобы на раздражение дыхательных путей и тошноту. Школьницу, пострадавшую больше всех, доставили в больницу Берлина на вертолете. Полиция начала расследование по подозрению в причинении вреда здоровью по неосторожности.