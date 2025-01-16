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В Германии в бассейне 18 человек отравились хлором

В бассейне произошла утечка хлора, что привело к отравлению 18 человек, в том числе школьницы.
Анастасия Бобылева 2025-01-16 02:17:23
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

В бассейне в немецком Штраусберге отравились хлором 18 человек, восемь из них сильно пострадали. В числе пострадавших были дети, сообщил Bild.

В материале говорится, что группа школьников находилась в бассейне, когда произошла утечка хлора. В результате одна из девочек попала в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции, у нескольких человек были жалобы на раздражение дыхательных путей и тошноту. Школьницу, пострадавшую больше всех, доставили в больницу Берлина на вертолете. Полиция начала расследование по подозрению в причинении вреда здоровью по неосторожности.

#в стране и мире #Германия #отравление #инцидент #бассейн #Хлор
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