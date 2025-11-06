МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Стала известна судьба задержанного военкомами на Украине спутника Джоли

Последующая участь мужчины пока неизвестна.
Константин Денисов 2025-11-06 15:51:16
© Фото: Marco Provvisionato, Keystone Press Agency, Global Look Press

Спутник голливудской актрисы Анджелины Джоли, задержанный сотрудниками ТЦК на Украине, оказался волонтером. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что в ТЦК забрали водителя звезды, однако позже эту информацию опровергли. Мужчина по имени Дмитрий сопровождал ее в качестве волонтера.

Также стало известно о том, что он является тренером по боевому самбо. Родственники волонтера сообщили, что по медицинским показаниям он имеет право проходить службу только в тылу.

Сейчас его телефон выключен. В СМИ сообщается, что мобилизованный готовится к службе.

Инцидент произошел накануне, после визита Джоли в контролируемую ВСУ часть Херсона. Там она посетила местные больницы. Дмитрий был задержан в Николаевской области.

Джоли попыталась самостоятельно освободить своего спутника, однако ее визит в ТЦК завершился ничем. Местный военком рассказал СМИ, что актриса заезжала в туалет, а не для освобождения волонтера.

