Спутник голливудской актрисы Анджелины Джоли, задержанный сотрудниками ТЦК на Украине, оказался волонтером. Об этом сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что в ТЦК забрали водителя звезды, однако позже эту информацию опровергли. Мужчина по имени Дмитрий сопровождал ее в качестве волонтера.
Также стало известно о том, что он является тренером по боевому самбо. Родственники волонтера сообщили, что по медицинским показаниям он имеет право проходить службу только в тылу.
Сейчас его телефон выключен. В СМИ сообщается, что мобилизованный готовится к службе.
Инцидент произошел накануне, после визита Джоли в контролируемую ВСУ часть Херсона. Там она посетила местные больницы. Дмитрий был задержан в Николаевской области.
Джоли попыталась самостоятельно освободить своего спутника, однако ее визит в ТЦК завершился ничем. Местный военком рассказал СМИ, что актриса заезжала в туалет, а не для освобождения волонтера.
