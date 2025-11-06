Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с жертвами и разрушениями от тайфуна «Калмаэги». Текст опубликован на портале Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны», - говорится в обращении.

Ранее сообщалось о том, что, по последним данным, от тайфуна погибли 26 человек. Еще 830 пострадали.

Властям пришлось эвакуировать 387 тысяч жителей. В то же время в РСТ призвали россиян ничего не опасаться, но вести себя аккуратно.

Один из российских туристов с места событий рассказал о том, что разрушения не носили масштабного характера, а мобильная связь работала исправно.