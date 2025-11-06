МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна

Стихия унесла жизни минимум 26 человек.
Константин Денисов 2025-11-06 15:25:44
© Фото: Philippine Red Cross, XinHua, Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с жертвами  и разрушениями от тайфуна «Калмаэги». Текст опубликован на портале Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны», - говорится в обращении.

Ранее сообщалось о том, что, по последним данным, от тайфуна погибли 26 человек. Еще 830 пострадали.

Властям пришлось эвакуировать 387 тысяч жителей. В то же время в РСТ призвали россиян ничего не опасаться, но вести себя аккуратно.

Один из российских туристов с места событий рассказал о том, что разрушения не носили масштабного характера, а мобильная связь работала исправно.

#в стране и мире #тайфун #Владимир Путин #Филиппины #соболезнования
