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Умер призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков

Спортсмен скончался в возрасте 58 лет после продолжительной болезни.
Сергей Лебедев 2025-01-16 14:27:18
© Фото: russwimming.ru

Сегодня умер призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы и заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Волков. О трагедии сообщили на сайте Федерации водных видов спорта России.

Отмечается, что пловец скончался в возрасте 58 лет после продолжительной болезни.

«Федерация водных видов спорта России и все, кто знали Дмитрия Волкова, будут помнить его с глубоким уважением и теплотой», - сказано в заявлении.

Дмитрий Волков первые две олимпийские медали завоевал на Играх в Сеуле в 1988 году. Тогда пловец стал третьим на дистанции 100 метров брассом и в комбинированной эстафете 4x100 метров.

Серебряным призером он стал на соревнованиях в Барселоне в 1992 году. Дмитрий Волков отличился в комбинированной эстафете 4x100 метров в составе Объединенной команды (команда, в которую входили спортсмены бывших республик СССР).

#Спорт #в стране и мире #скончался #умер #Пловец #Дмитрий Волков
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