«Не было»: в Кремле рассказали о реакции США на заявления Путина на Совбезе

Российская Федерация не получала реакции США на заявления президента России Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности и успешные испытания «Посейдона» и «Буревестника». Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не поступала», - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ заявления главы Белого дома Дональда Трампа о планах США возобновить ядерные испытания. Российский лидер поручил ведомствам оценить целесообразность подготовки и РФ к ядерным испытаниям и при этом указал, что Москва придерживается своих обязательств по запрещающему их международному договору. По словам российского лидера, Россия предпримет действия лишь в случае нарушения этого соглашения кем-либо из участников.