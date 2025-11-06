МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Не было»: в Кремле рассказали о реакции США на заявления Путина на Совбезе

По словам пресс-секретаря президента РФ, реакции США на заявления о ядерных испытаниях, которые звучали на совещании Совбеза России, не поступало.
Игнат Далакян 2025-11-06 13:33:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация не получала реакции США на заявления президента России Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности и успешные испытания «Посейдона» и «Буревестника». Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не поступала», - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ заявления главы Белого дома Дональда Трампа о планах США возобновить ядерные испытания. Российский лидер поручил ведомствам оценить целесообразность подготовки и РФ к ядерным испытаниям и при этом указал, что Москва придерживается своих обязательств по запрещающему их международному договору. По словам российского лидера, Россия предпримет действия лишь в случае нарушения этого соглашения кем-либо из участников.

#сша #ядерные испытания #Посейдон #буревестник #Дмитрий Песков #реакция
