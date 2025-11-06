МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Властям ЮАР поступили запросы о помощи от наемников на Украине

В республике напомнили, что гражданам запрещено служить в армии другой страны без разрешения.
Глеб Владовский 2025-11-06 13:00:58
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) пытаются добиться возвращения на родину граждан страны, отправившихся на Украину в качестве наемников. Об этом сообщили в офисе президента.

«Правительство ЮАР получило запросы о помощи для возвращения на родину от 17 южноафриканцев в возрасте от 20 до 39 лет, которые оказались в затруднительном положении на Украине», - говорится в заявлении.

Уточняется, что этих граждан «заманили выгодными контрактами» в зону боестолкновения. Кроме того, согласно законодательству ЮАР, гражданам страны запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам или служить в их вооруженных силах без разрешения правительства республики.

Ранее сообщалось, что тысячи украинских военных лишились конечностей по причине некорректных американских военных инструкций по применению медицинского жгута.

#ЮАР #Украина #Наемники #запрос
