В Туве пятеро погибли при столкновении двух иномарок

В Республике Тува пятеро человек погибли в результате столкновения двух иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств на 840-м км автодороги Р-257 "Енисей". В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек», - говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с минивэном. В результате происшествия еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Из них двое госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.