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В Австралии выпал град размером с мяч для гольфа

Ветер с порывами до 100 километров в час, крупный град и грозы накрыли Австралию после аномальной жары.
Дарина Криц 2025-01-15 03:53:04
© Фото: AnnoyingTerrier, X.com

Жителей Австралии предупредили о приближающейся к стране-континенту непогоде, при этом в некоторых местах уже успел выпасть град размером с мяч для гольфа, как это произошло в штате Квинсленд.

Местные жители сообщили, что град был настолько крупный и сильный, что парализовало дорожное движение и градины пробивали пластиковые парники и землю.

По информации местного издания News.com, австралийцев предупредили о внезапных наводнениях и сильных порывах ветра, грозах на большей части территории государства.

«Метеоролог Sky News Weather Элисон Осборн сообщила, что <...> по всей стране возможны штормы - от Западной Австралии до Квинсленда и Нового Южного Уэльса», - цитирует специалиста СМИ.

В некоторых городах уже есть сильный ветер, а его скорость в нескольких городах штата достигала 100 километров в час. Незадолго до этих природных явлений в Квинсленде стояла аномальная жара.

#в стране и мире #Погода #Град #австралия #Непогода
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