Эпидемиолог из Миннесоты рассказал, чем грозит зомби-вирус оленей

Ученые заявили о риске заражения людей зомби-вирусом оленей, также известным как CWD, или хроническая изнуряющая болезнь. Эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты сообщил Daily Mail, что, по имеющимся данным, некоторые кабаны заразились CWD, поедая оленье мясо.

Остерхолм предположил, что, если болезнь поразила кабанов, то ей могут заразиться и домашние свиньи. Сейчас ученые пытаются выяснить, опасен ли для свиней зомби-вирус, так как клетки этих животных по структуре похожи на человеческие и это поможет показать, насколько велик риск заражения для человека.

В отчете, финансируемом Департаментом природных ресурсов Миннесоты, эксперты предупредили, что зомби-вирус может передаваться людям через пойманных охотниками оленей. Никакая термическая обработка мяса перед употреблением не спасет от CWD, если свинья или олень были заражены.

Хроническая изнуряющая болезнь практически всегда заканчивается летальным исходом. CWD вызывают неправильно свернутые природные белки, а не вирусы или бактерии. Эти белки убивают клетки мозга, однако делают это медленно. Инфицированные животные могут несколько месяцев или даже лет выглядеть здоровыми, однако после проявятся признаки болезни: истощение, слюнотечение, вялость, потерянность.

Ранее Guardian сообщил, что через какое-то время человечество может столкнуться с вирусами, которые десятки тысяч лет были заточены в вечной мерзлоте. Это может случиться из-за глобального потепления, которое растопит часть ледников в Арктике.