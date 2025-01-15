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Воробьев навестил участников СВО в военном госпитале под Солнечногорском

Губернатор Подмосковья пожелал бойцам скорейшего выздоровления, узнал какая требуется дополнительная помощь, а также выразил слова благодарности медицинскому персоналу.
Игнат Далакян 2025-01-15 23:02:50
© Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области © Видео: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил российских военнослужащих, которые восстанавливаются после ранений в филиале №2 «1586 Военного клинического госпиталя» под Солнечногорском. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава Московской области пожелал бойцам скорейшего выздоровления, узнал какая требуется дополнительная помощь, а также выразил слова благодарности медицинскому персоналу за профессионализм и чуткое отношение к каждому пациенту.

«Я здесь для того, чтобы сказать слова благодарности и кадровым военнослужащим, и добровольцам. Хотел также спросить, чем можем еще помочь», - сказал Андрей Воробьев.

Он также рассказал, что регулярно проводит встречи с командирами. По словам губернатора, его администрация старается удовлетворять все запросы военнослужащих.

Андрей Воробьев пообщался с некоторыми бойцами. Во время беседы поднимались различные вопросы, в числе которых социальная газификация, выплаты по контракту и помощь родственникам.

Медицинское учреждение было основано вскоре после Великой Отечественной войны - в 1949 году во Владимирской области. Через восемь лет был передислоцирован в подмосковное Тимоново.

Сейчас он является филиалом №2 «1586 Военного клинического госпиталя» Московского военного округа. Здесь проходят лечение и медицинские обследования ветераны ВОВ и боевых действий, участники спецоперации со всей страны, в том числе из Подмосковья.

#в стране и мире #госпиталь #Солнечногорск #Андрей Воробьев
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