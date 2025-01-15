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Маэстро киномузыки: Максиму Дунаевскому исполнилось 80 лет

С юбилеем композитора поздравил президент России Владимир Путин, отметив что произведения композитора стали подлинным украшением отечественной эстрады, театра и кинематографа.
Алексей Курильченко 2025-01-15 13:10:42
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Выдающийся композитор Максим Дунаевский отмечает 80-летие. Он написал музыку более чем к 70 фильмам, под его мелодии оживали мультфильмы. Дунаевский также и автор музыкальных спектаклей и мюзиклов. «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», «Карнавал» - кино, которое уже невозможно представить без мелодий маэстро. Его музыка задает настроение, а мелодии, которые напевает уже не одно поколение, тесно связаны с классикой отечественного кинематографа.

Народный артист, председатель Всероссийского вокального конкурса «Звезда», худрук Московской областной филармонии встречает юбилей в рабочем ритме - он преподает, дирижирует в лучших залах мира. С юбилеем Максима Дунаевского поздравил президент России Владимир Путин, отметив что произведения композитора стали подлинным украшением отечественной эстрады, театра и кинематографа.

«Вы посвятили свой талант подвижническому служению искусству, добились большого, впечатляющего успеха на творческом поприще. Созданные Вами музыкальные произведения стали подлинным украшением отечественной эстрады, театра и кинематографа. И конечно, особо отмечу вашу востребованную наставническую, общественную, благотворительную деятельность, искреннее участие в судьбе одаренной молодежи», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Свой путь к музыкальному олимпу сын композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой  начал рано. Еще не поступив в консерваторию, Дунаевский-младший стал руководителем студии в составе студенческого театра МГУ, стал писать музыку. А позже организовал и свой вокально-инструментальный ансамбль «Арсенал».

#в стране и мире #юбилей #композитор #Максим Дунаевский
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