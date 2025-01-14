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Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму в соцсетях

На женщину завели уголовное дело.
Сергей Лебедев 2025-01-14 07:31:09
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

В ведомстве отметили, что женщина в социальных сетях неоднократно призывала к насилию и террористической деятельности в отношении людей определенной национальности.

На задержанную завели уголовное дело. Оно возбуждено по статьям за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности.

Сейчас ведется расследование. Женщине грозит большой тюремный срок.

#в стране и мире #ФСБ #терроризм #экстремизм #Уголовное дело #мариуполь
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