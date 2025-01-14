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Al Jazeera: не менее 40 фермеров погибли от рук террористов в Нигерии

В нападении на фермеров на берегу озера Чад подозревают боевиков группировок «Боко Харам»* и ISWAP* - филиала ИГИЛ** в Западной Африке.
Дарина Криц 2025-01-14 04:42:25
© Фото: Zhang Baoping Xinhua Globallookpress

Порядка 40 фермеров стали жертвами нападения вооруженных группировок в Нигерии. Инцидент произошел в штате Борно в регионе Дамба. В гибели людей подозревают членов запрещенных в России террористических организаций «Боко Харам»* и ISWAP* (филиала ИГИЛ** в Западной Африке).

По информации телеканала Al Jazeera со ссылкой на местные власти, включая губернатора штата Борно, боевики окружили десятки фермеров на берегу озера Чад и расстреляли их. Это произошло в воскресенье поздно вечером. По предварительным данным, погибли около 40 фермеров, а местонахождение многих спасшихся от нападения людей пока неизвестно.

«По данным правительственных чиновников, в результате нападения вооруженных группировок в северо-восточном штате Борно в Нигерии погибли по меньшей мере 40 фермеров», - уточнило СМИ.

Есть уточнение, что нигерийские фермеры якобы нарушили границы безопасности, установленные вооруженными силами для ведения сельского хозяйства и рыболовства в районе, в котором находятся вооруженные боевики. Местность усеяна наземными минами, также там высока вероятность ночных нападений.

Вооруженные налеты террористов и ранее происходили в Нигерии. В 2021 году они атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН в этой африканской стране. Тогда 25 сотрудников организации спрятались в убежище.

* ISWAP, бывшая «Боко харам» - террористическая организация, запрещена в РФ.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ.

#в стране и мире #ИГИЛ #Нигерия #террористические группировки #фермеры #Боко Харам #погибли люди
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