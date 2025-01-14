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Два ребенка погибли при пожаре в Оренбургской области

Еще четверых детей односельчане успели спасти, в том числе восьмимесячного младенца.
Анастасия Бобылева 2025-01-14 23:51:11
© Фото: МЧС России Telegram

В Оренбургской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

«В поселке Каргала загорелся жилой дом. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 3 и 11 лет», - говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что еще четверых детей спасли односельчане, один из них - восьмимесячный младенец. Пострадавших госпитализировали. Уточняется, что родителей не было дома, когда начал распространяться огонь.

Пожар распространился на площадь 80 квадратных метров. Для тушения привлекли 46 человек и использовали 19 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #Оренбургская область #МЧС России
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