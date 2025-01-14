Два ребенка погибли при пожаре в Оренбургской области

В Оренбургской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

«В поселке Каргала загорелся жилой дом. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 3 и 11 лет», - говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что еще четверых детей спасли односельчане, один из них - восьмимесячный младенец. Пострадавших госпитализировали. Уточняется, что родителей не было дома, когда начал распространяться огонь.

Пожар распространился на площадь 80 квадратных метров. Для тушения привлекли 46 человек и использовали 19 единиц техники.