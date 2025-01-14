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Бастрыкин провел оперативное совещание по резонансным преступлениям

Глава СК РФ по видеосвязи обсудил итоги работы и реакцию территориальных следственных органов на резонансные преступления, произошедшие в новогодние праздники.
Игнат Далакян 2025-01-14 23:37:37
© Фото: Следственный комитет РФ © Видео: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений. В ходе собрания, которое прошло в формате видеоконференции, обсуждались итоги работы и реакция территориальных следственных органов на резонансные происшествия, которые случились в новогодние праздники.

В мероприятии приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК РФ, а также руководители подразделений центрального аппарата, региональных и военных следственных органов ведомства.

Главе ведомства докладывали руководители следственных подразделений в субъектах, где произошли инциденты, требующие процессуальной реакции и уголовно-правовой оценки.

Так, о результатах расследования уголовного дела по факту пожара в многоквартирном доме, где погибли восемь престарелых жильцов рассказал руководитель СУ СК России по Кировской области Андрей Виноградов. Он озвучил предварительные выводы следователей и экспертов о причинах возгорания и смерти граждан. Также председателю СК РФ была представлена информация о должностных лицах, которые ответственны за соблюдение правил пожарной безопасности.

О ходе проведения процессуальных проверок и предварительного следствия по фактам падения снежных масс с крыш зданий, в результате чего пострадали жители Санкт-Петербурга, доложил исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по региону. По его словам, сейчас в каждом случае устанавливаются ответственные за расчистку крыш лица, а также фиксируются последствия случившегося.

Руководитель СУ СК России по Республике Башкортостан Владимир Архангельский изложил обстоятельства межнационального конфликта, который произошел в Уфе и перерос в массовую драку. Он отметил, что сейчас все фигуранты задержаны, проводятся необходимые следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела.

С докладом о ходе проверки, организованной в связи с ухудшением самочувствия участников детского творческого фестиваля в Нальчике, выступил руководитель СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрей Потапов. Он заявил, что в настоящий момент угрозы для здоровья пострадавших нет. Следователи проводят проверку, чтобы установить причины недомогания посетителей фестиваля и дать оценку действиям ответственных за соблюдение условий питания и проживания лиц.

Руководитель СУ СК России по Владимирской области Артем Кулаков доложил о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по поручению Александра Бастрыкина в связи с обращением жительницы Владимира о насилии, которое применялось к воспитанникам местной спортивной школы. Глава ведомства по этому региону изложил суть обвинения, которое предъявили тренеру по художественной гимнастике. Кулаков также рассказал о мерах, которое следствие приняло для установления лиц, допустивших произошедшее.

Еще одной темой совещания стал ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением подростками множественных травм мужчине, который не пустил несовершеннолетних в поезд. Руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин доложил, что в ближайшее время расследование завершится, уголовное дело будет направлено в суд.

После того, как Александр Бастрыкин заслушал доклады, он дал ряд конкретных указаний, включая возбуждение уголовных дел и детальное установление всех причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. Председатель СК РФ акцентировал внимание на профилактической составляющей, в особенности по происшествиям с участием несовершеннолетних. Глава ведомства напомнил присутствующим, что за всеми возникающими чрезвычайными ситуациями должны следовать четкая и оперативная реакция руководителей следственных органов, вынесение законных процессуальных решений и тщательное расследование дел.

«Все поступающие тревожные сигналы и жалобы, в том числе размещаемые в Интернет-пространстве, должны постоянно отслеживаться, однозначно получая быстрый отклик в режиме обратной связи с населением», - подчеркнул Бастрыкин.

При этом председатель Следственного комитета России добавил, что результатом расследования должны стать неотвратимость принципа наказания виновных и принятие мер к защите и восстановлению нарушенных прав пострадавших.

#в стране и мире #СК РФ #Александр Бастрыкин
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