В Саратове задержали подростка, подозреваемого в покушении на депутата

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против подростка, который подозревается в покушении на убийство депутата. Об этом сообщили в СУ СК России по Саратовской области.

«Отделом по расследованию особо важных дел в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ», - говорится в заявлении ведомства.

По данным следователей, несовершеннолетний вступил в сговор с неустановленными лицами, затем взял молоток и пошел в сторону дома депутата, которого собирался убить. Однако, его не оказалось на месте, и подросток решил продолжить свои действия позже, после получения информации о местонахождении.

Подросток задержали, сейчас он находится под арестом. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.