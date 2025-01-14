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Россия и Вьетнам увеличат число взаимных авиарейсов

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, полеты начнут осуществлять вьетнамские авиакомпании.
Сергей Лебедев 2025-01-14 12:34:32
© Фото: IMAGO, Arnulf Hettrich, Global Look Press

В будущем планируется увеличить количество взаимных авиарейсов между Россией и Вьетнамом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам вице-премьера, предполагается, что полеты будут осуществлять также вьетнамские авиакомпании. Сейчас в азиатскую страну летают самолеты двух российских перевозчиков.

Напомним, вчера во Вьетнам прибыла российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе переговоров глава правительства РФ указал на хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков.

В свою очередь Дмитрий Чернышенко уточнил, что в прошлом году туристический поток из России во Вьетнам увеличился на 85%.

#Россия #в стране и мире #Вьетнам #Авиарейсы #Дмитрий Чернышенко #турпоток
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