В России обнаружили новый вид вымершего медведя весом около 700 кг

Уракан Борисяка обитал на территории России около пяти-шести миллионов лет назад.
Глеб Владовский 2025-11-03 08:39:58
© Фото: Bernd Weißbrod dpa Globallookpress

В России установили новый вид вымершего гигантского медведя. Об этом сообщил директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.

«Уракан Борисяка был большим даже по меркам гигантских медведей, приближаясь к максимальному размеру представителей этой группы... Это был крупный активный хищник», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам ученого, вес этого вида животного был свыше 700 кг. Этот вид обитал на территории России около пяти-шести миллионов лет назад. В настоящее время уракан Борисяка известен только по одной особи, останки которой нашли в Ставропольском крае.

#Россия #медведь #палеонтология #вымерший вид
