МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: рейтинг одобрения Макрона опустился до шестилетнего минимума

Рейтинг Макрона приблизился к 21%, который близок к самому низкому показателю с момента протестов «желтых жилетов» во Франции в 2018 году.
Марина Крижановская 2025-01-13 04:47:50
© Фото: Marek Antoni IwanczukKeystone Press AgencyGlobal Look Press

Во Франции продолжает снижаться рейтинг одобрения деятельности президента Эммануюля Макрона, который в январе обновил антирекорд декабря 2018 года. По последним данным агентства Bloomberg со ссылкой на данные опроса Ipsos, он составил 21%.

«По сравнению с ноябрем рейтинг Макрона упал на два пункта, до 21%, приблизившись к самому низкому показателю в 20% с декабря 2018 года, когда Францию потрясли протесты "желтых жилетов"», - отметил журналист Джеймс Реган.

В настоящее время жители Франции, согласно опросу, отдают предпочтение лидерам ультраправых Марин Ле Пен (34%) и Жордану Барделле (33%).

Рейтинг Макрона упал на 12% после объявления им в июне прошлого года о внеочередных парламентских выборах. Это вызвало раскол в нижней палате парламента - Национальном собрании. Также такие заявления Макрона поставили в тупик планирование бюджета.

#в стране и мире #Франция #Рейтинг #Эмманюэль Макрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 