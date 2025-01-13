Bloomberg: рейтинг одобрения Макрона опустился до шестилетнего минимума

Во Франции продолжает снижаться рейтинг одобрения деятельности президента Эммануюля Макрона, который в январе обновил антирекорд декабря 2018 года. По последним данным агентства Bloomberg со ссылкой на данные опроса Ipsos, он составил 21%.

«По сравнению с ноябрем рейтинг Макрона упал на два пункта, до 21%, приблизившись к самому низкому показателю в 20% с декабря 2018 года, когда Францию потрясли протесты "желтых жилетов"», - отметил журналист Джеймс Реган.

В настоящее время жители Франции, согласно опросу, отдают предпочтение лидерам ультраправых Марин Ле Пен (34%) и Жордану Барделле (33%).

Рейтинг Макрона упал на 12% после объявления им в июне прошлого года о внеочередных парламентских выборах. Это вызвало раскол в нижней палате парламента - Национальном собрании. Также такие заявления Макрона поставили в тупик планирование бюджета.