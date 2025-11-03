МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре

Говорится, что возвращение показателя добычи в 1,65 миллиона баррелей в сутки зависит от меняющейся рыночной конъюнктуры, и это произойдет постепенно.
Дарина Криц 2025-11-03 04:32:07
© Фото: BAOimageBROKER.com, Global Look Press

В декабре этого года страны ОПЕК+ будут добывать на 137 тысяч баррелей нефти больше по сравнению с уровнем добычи в ноябре. Об увеличении суточной нормы восемь участников Организации стран - экспортеров нефти договорились по итогам онлайн-встречи, которая прошла 2 ноября этого года. На ней присутствовали Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Арабские Эмираты, Оман и Алжир.

«В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года», - говорится в заявлении организации, которое приводит RT.

Также отмечается, что восемь членов ОПЕК+ подтвердили, что частичное или полное возвращение показателя добычи в 1,65 миллиона баррелей в сутки зависит от меняющейся рыночной конъюнктуры, и это произойдет постепенно. Следующая встреча группы запланирована на 30 ноября 2025 года.

В августе этого года восемь участников ОПЕК+ решили увеличить суточную норму добычи нефти на 547 тысяч баррелей.

#Экономика #в стране и мире #нефть #опек+ #Добыча нефти #увеличение объема #Экспортеры нефти
