Губернатор Гусев: под Воронежем сбили несколько беспилотников

В Воронежской области этой ночью уничтожили несколько беспилотников. О результате работы сил противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, из-за падения вражеских дронов пострадавших и разрушений нет. Губернатор добавил, что продолжает действовать введенный 12 января режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области.