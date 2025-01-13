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Губернатор Гусев: под Воронежем сбили несколько беспилотников

Глава региона отметил, что режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать.
Дарина Криц 2025-01-13 03:33:38
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Воронежской области этой ночью уничтожили несколько беспилотников. О результате работы сил противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, из-за падения вражеских дронов пострадавших и разрушений нет. Губернатор добавил, что продолжает действовать введенный 12 января режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области.

#в стране и мире #Воронежская область #атака БПЛА #губернатор #Александр Гусев
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