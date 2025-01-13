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В Полтаве прогремел взрыв

Кроме Полтавы, два взрыва раздалось в Черкасской области.
Дарина Криц 2025-01-13 02:45:23
© Фото: Evgen Kotenko Keystone Press Agency Global Look Press

Украинские СМИ сообщили о прогремевшем взрыве в Полтаве, расположенной на северо-востоке Украины.

Кроме того, в соседней Черкасской области прозвучало два взрыва в разных районах. Оба они произошли в 00:57 по местному времени. Согласно данным онлайн-карты минцифры Украины (Министерства цифровой трансформации), взрывы прогремели в Уманском и Звенигородском районах.

Детальной информации о произошедших взрывах в двух украинских регионах нет. При этом в Полтавской области действует режим воздушной тревоги.

#в стране и мире #взрыв #Украина #Полтава
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