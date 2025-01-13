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Задержан мужчина, устроивший пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы

Сейчас правоохранительные органы выясняют мотив задержанного мужчины.
Игнат Далакян 2025-01-13 22:51:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе столицы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Подозреваемый задержан, мотив пока выясняется», - цитирует РИА Новости собеседника.

Возгорание возникло на первом этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Вернадского. Загорелись личные вещи и мебель в квартире. Сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек с верхних этажей, один из них - ребенок.

При тушении пожара было задействовано 29 специалистов. Огонь локализовали на площади 40 квадратных метров.

#Москва #в стране и мире #пожар #дом #Задержание #Возгорание
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