Задержан мужчина, устроивший пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе столицы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Подозреваемый задержан, мотив пока выясняется», - цитирует РИА Новости собеседника.

Возгорание возникло на первом этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Вернадского. Загорелись личные вещи и мебель в квартире. Сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек с верхних этажей, один из них - ребенок.

При тушении пожара было задействовано 29 специалистов. Огонь локализовали на площади 40 квадратных метров.