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На строителя в Москве упала бетонная плита с высоты 20 метров

Спасатели перекусили гидравлическими кусачками арматурный стержень и доставили пострадавшего в больницу.
Игнат Далакян 2025-01-13 18:33:10
© Фото: Сергей Венявский, РИА Новости

На строителя в Москве упала бетонная плита и пробила бедро арматурой. Инцидент произошел в Тверском районе столицы.

Как сообщил источник 360.ru, рабочий находился в котловане на глубине 15-20 метров, когда на него свалился кусок плиты. Металлическая часть конструкции вошла в ногу мужчины.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Арматурный стержень пришлось перекусить гидравлическими кусачками. После этого рану зафиксировали повязками. Пострадавшего подняли наверх при помощи альпийского снаряжения.

Машине медиков не сразу удалось выехать, поскольку путь преграждали аварийные строительные леса. Однако рабочего удалось благополучно доставить в больницу.

#Москва #в стране и мире #стройка #строитель #плита #арматура
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