Рейс из Нью-Йорка в Ташкент экстренно сел в Казани из-за дебошира

Летевший из Нью-Йорка в Ташкент пассажирский самолет экстренно посадили в Казани из-за пьяного дебошира на борту. Об этом сообщает Life.ru.

Известно, что во время полета 26-летний мужчина начал распивать спиртное и буянить. Такое поведение не понравилось другим пассажирам, и они сделали ему замечание. Однако дебошир не стал успокаиваться, и тогда его пришлось связать.

Boeing 787 вынужденно приземлился в столице Татарстана сегодня в 06.10, временно прервав почти 13-часовой перелет.

После этого мужчину сняли с рейса и доставили в отделение полиции, где на него составили протокол. Спустя несколько часов самолет благополучно приземлился в Ташкенте.