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Рейс из Нью-Йорка в Ташкент экстренно сел в Казани из-за дебошира

Во время полета один из пассажиров начал распивать спиртное и буянить.
Игнат Далакян 2025-01-13 16:15:33
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Летевший из Нью-Йорка в Ташкент пассажирский самолет экстренно посадили в Казани из-за пьяного дебошира на борту. Об этом сообщает Life.ru.

Известно, что во время полета 26-летний мужчина начал распивать спиртное и буянить. Такое поведение не понравилось другим пассажирам, и они сделали ему замечание. Однако дебошир не стал успокаиваться, и тогда его пришлось связать.

Boeing 787 вынужденно приземлился в столице Татарстана сегодня в 06.10, временно прервав почти 13-часовой перелет.

После этого мужчину сняли с рейса и доставили в отделение полиции, где на него составили протокол. Спустя несколько часов самолет благополучно приземлился в Ташкенте.

#в стране и мире #Самолет #Нью-Йорк #Ташкент #рейс #Экстренная посадка #Дебошир
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