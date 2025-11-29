Тормоза для сверхскоростей: как испытывают элементы ВСМ Москва-Петербург

Тормозную систему испытывают на более чем двух тысячах оборотов в секунду. Она будет работать на поездах, которые будут курсировать новых высокоскоростных магистралях. Детали раскалились, искрят, но не деформируются. Задача инженеров - разработать систему, которая может остановить машину весом в сотни тонн на скорости 400 километров в час. На первые испытания прибыл глава РЖД Олег Белозеров - и остался доволен результатом.

«Сегодня мы вместе провели испытания на абсолютно новом, уникальном оборудовании, которое создано по заказу "Российских железных дорог" для создания новых технологических заделов. Высокоскоростное движение - это не только то, что увидит пассажир и не то, что видно глазом, это, прежде всего, поезд и инфраструктура», - рассказал он.

Оборудование для испытаний прибыло еще в сентябре. Два месяца ушло на сборку и настройку. С такой новинкой разработка поездов для ВСМ теперь лишь вопрос времени, а не возможностей.

«Это огромная цифровая компьютеризированная система. Он может отслеживать температуру, ее изменение в части нагрева, в части охлаждения, ее распределения. Этот стенд позволяет подсчитывать коэффициент трения - статический, динамический. Он позволяет определять тормозной путь, в конце концов, что является ключевым для транспорта», - объясняет заместитель генерального директора АО «ВНИИЖТ» Алексей Сухов.

Тормозной системе будущих высокоскоростных поездов уделяют особое внимание. Чем выше скорость - тем больше нагрузки. Ее разрабатывают под новые составы, которые показали на ПМЭФ в прошлом году. Заостренный аэродинамичный корпус позволит разогнаться до рекордных в России показателей. Первый такой экземпляр появится на высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург уже в 2028 году.

Протяженность дороги составит 679 километров, время в пути - всего 2 часа 15 минут. Поезда будут курсировать с интервалом 10-15 минут в часы пик, в остальное время - с перерывом в 40 минут. Всего на линии сделают 16 станций, 14 из них пассажирские.

Конструкция полотна новых магистралей будет монолитной: стыки рельс будут сварены, а под ними расположат две плиты. Между ними зальют самоуплотняющийся бетон. Такой «слоеный пирог» должен обеспечить минимальную деформацию рельсов. Под новые скорости, кроме плит и поездов, нужны новые стрелки - этот механизм должен стабильно работать при колоссальных нагрузках и при любых погодных условиях.

«Сам стрелочный перевод позволяет обеспечить движение по прямому направлению на скорости 400 км/ч, и по боковому направлению - 120 км/ч. При этом обеспечиваются все жесткие требования по плавности хода», - рассказал директор научного центра «Инфраструктура» АО «ВНИИЖТ» Павел Трегубчак.

Инфраструктура ВСМ между столицами будет полностью готова к 2028 году. А всего к 2035-му планируют построить пять магистралей: в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань. До Екатеринбурга можно будет добраться за 6 часов 36 минут, до Адлера - за 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов. Дорога из Рязани в Москву займет 1 час и 5 минут - столько же времени тратят москвичи от дома до работы. А в Минск - три часа. При этом магистраль дойдет до Бреста, время в пути составит 5 часов. Такая разветвленная система позволит перевозить больше пассажиров и грузов, существенно экономя время.