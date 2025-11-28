Лихачев: потребность в реакторах малой мощности исчисляется сотнями

В России в скором времени будет налажено серийное производство малых наземных и плавучих атомных электростанций. Ученые разрабатывают реакторную установку «Шельф-М», которая сможет обеспечивать энергией крупное предприятие или месторождение десятки лет. В стране есть спрос на такие разработки, рассказал «Звезде» генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

«У нас несколько типов реакторов. Наиболее коммерчески привлекательный - "Ритм-200". Он используется в ледоколах, в наземных решениях, такие мы делаем в Якутии и Узбекистане, и используется как плавучая электростанция. Если мы все просуммируем - то можно сказать, что у нас уже налажено промышленное производство. Но мы не будем останавливаться. Речь, конечно, идет о том, что потребность в малой мощности исчисляется сотнями таких реакторов», - отметил Лихачев.

К 2030 году Россия станет первой страной, которая замкнет ядерный топливный цикл. Об этом еще в сентябре на атомной неделе в Москве заявил Владимир Путин. Ближайшие конкуренты - США, Япония и Франция - в разработке такой технологии далеко позади. Так появился масштабный проект «Прорыв». В Томской области уже строится энергетический комплекс.

«Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Практически весь объем, 95%, отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, - снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном», - рассказал президент.

Макет инновационного реактора на быстрых нейтронах «Брест» показали на Конгрессе молодых ученых в Сириусе. Это сердце уникального российского проекта «Прорыв», который сейчас реализуют в Сибири. Там к 2030 году должны создать ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

Модуль по производству топлива запустили в конце прошлого года, создание модуля переработки отработавшего топлива планируют завершить к 2030 году. Опытно-демонстрационную реакторную установку «Брест-ОД-300» пустят в эксплуатацию в 2028-м.

«Это быстрый реактор естественной безопасности. Его особенность - это свинцовый теплоноситель, а также топливо, которое он будет использовать. Инновационное СНУП-топливо, аналогов которого нет ни в одной стране мира», - рассказал старший специалист отдела стратегического анализа АО «Прорыв» Алексей Шульга.

«Брест» исключает аварии на АЭС, требующие эвакуации, а тем более отселения людей. В 2037 году такой же реактор, только с увеличенной мощностью, станет серийным и будет вводиться в энергетическую систему России.

В этом году атомной отрасли России исполняется 80 лет. За это время наши ученые в кратчайшие сроки создали ядерное оружие, построили первую в мире АЭС и вывели атомный ледокол во льды Арктики. И сегодня наши специалисты участвуют в одном из сложнейших научно-технических проектов человечества - разрабатывают международный термоядерный реактор ИТЭР.

«Мы надеемся на ИТЭР, потому что это обеспечит энергией человечество. Россия и СССР сыграли ключевую роль в развитии этой технологии, они пионеры в области термоядерных исследований», - говорит научный сотрудник международной организации ИТЭР Свен Корвинг.

Его масса - 23 тысячи тонн, а температура плазмы в реакторе достигнет 300 миллионов градусов. Наши специалисты производят 25 уникальных систем будущего реактора. Пуск установки запланирован на 2034 год. Она станет ключом к освоению энергии синтеза - энергии будущего.