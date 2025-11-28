МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дороги во Владивостоке сковало льдом из-за мощного циклона

Власти просят приморцев по возможности обойтись без поездок на личном транспорте.
Екатерина Пономарева 28-11-2025 09:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Циклон принес во Владивосток сильные дожди, а ночью из-за резкого похолодания дороги сковало льдом. В Приморье отменили ряд авиарейсов из-за непогоды, сообщили в правительстве региона.

Местные жители Владивостока не могли даже открыть двери автомобиля из-за льда. Многие бросали машины и шли на работу пешком. Однако такой способ тоже оказался малоэффективным.

Удержаться на обледеневших тротуарах получалось с трудом. Такая ситуация сейчас во всем Приморском крае. На трассе Владивосток - Уссурийск на льду опрокинулась фура. Ночью были задействованы 354 единицы спецтехники Примавтодора и 181 дорожный рабочий, что позволило сохранить проезд по региональным трассам, по данным правительства региона.

Власти просят приморцев по возможности обойтись без поездок на личном транспорте. Во-первых, чтобы не мешать уборке города, а во-вторых, из-за погоды. Сегодня в прогнозах у синоптиков снова метель и гололед.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал более суровую зиму в России. Она будет испытывать россиян на прочность. С вероятностью около 70% периоды оттепелей будут сменяться резким похолоданием до -20 градусов, подчеркнул специалист.

#Погода #Владивосток #приморье #Циклон
