Кабул предложил Москве привлекать трудовых мигрантов из Афганистана

Кабул предлагает России привлекать трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил посол Афганистана в России Хассан Гулл Хассан.

По словам дипломата, Афганистан предлагает привлекать трудовых мигрантов к работе в РФ. Он добавил, что если получится договориться, то можно будет привлекать граждан Афганистана и к работам в других сферах на территории России, пишет РИА Новости.

Посол Афганистана уже обсуждал вопрос трудового сотрудничества с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом он рассказал на полях III Астраханского международного форума «МТК "Север - Юг" - новые горизонты».

Россия уже сотрудничает с Афганистаном в различных сферах. В этом месяце Москва закупила 50 тонн яблок, которые привезут из Кандагара. Ранее Афганистан поставлял России гранаты. Страны активно расширяют круг товаров, поставляемых из региона.