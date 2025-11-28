Госдума предложила ЦБ ввести купюру номиналом 10 тысяч рублей

Госдума предложил Центробанку России ввести купюру номиналом 10 тысяч рублей. Об этом передает ТАСС.

По словам депутатов, в настоящее время для совершения крупных покупок и расчетов россиянам приходится использовать значительные объемы налички. Это увеличивает издержки на их производство, транспортировку, пересчет и хранение.

В своем письме, направленном в ЦБ, депутаты попросили рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей. Если инициативу поддержат, то будет проведено всероссийское голосование по выбору дизайна купюры.

Авторы инициативы считают, что данное решение позволит оптимизировать наличное денежное обращение и снизит нагрузку на банкоматы. Также это повысит удобство расчетов для россиян.

Ранее в Роскачестве рассказали, как распознать поддельную купюру. По словам директора департамента защиты прав потребителей Игоря Позднякова, на фальшивых купюрах отсутствует водяной знак или, если он присутствует, то либо расплывчатый, либо имеет неестественный контраст.