NYT: Трамп и Мадуро поговорили о возможности проведения встречи

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и лидер Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор, во время которого, в том числе, обсудили возможность двусторонней встречи. Однако сейчас ее проведение не планируется. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на источники.

Уточняется, что обсуждение проходило при участии госсекретаря США Марко Рубио. По их данным, речь шла о проведении встречи в Соединенных Штатах, но в настоящее время такая инициатива не будет совершена.

Разговор прошел за несколько дней до вступления в силу решения госдепа о признании «иностранной террористической организацией» картеля Cartel de los Soles, который связывают с Мадуро. При этом США продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне, заявляя о борьбе с наркоторговлей, при этом добиваясь ухода Мадуро из власти.

В Белом доме отказались комментировать телефонный разговор. Представители венесуэльских властей также воздержались от комментариев по поводу этого вопроса. Однако источники, близкие к Каракасу, подтвердили факт прямого контакта лидеров, заключила газета.

Портал Axios ранее сообщил, что Трамп хочет провести телефонный разговор с венесуэльским коллегой. При этом окружение американского лидера не знало, что именно он хочет сказать Мадуро, поэтому «все варианты оставались на столе». Уточняется, что желание главы Белого дома провести разговор может означать, что ракетные удары по Венесуэле или наземные военные операции на ее территории не являются неизбежными.