Путин вспомнил, какую стипендию получал в студенчестве

Президент пообещал продолжить финансовую поддержку молодых ученых.
Ян Брацкий 28-11-2025 22:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Государство установило повышенную стипендию на уровне 75 тысяч рублей для молодых и талантливых ученых. Об этом заявил президент Владимир Путин. На встрече с молодыми учеными в Кремле он вспомнил о своих студенческих годах.

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому», - вспомнил Путин.

Глава государства напомнил, что повышенную аспирантскую стипендию получают тысячи молодых людей со всей страны, в том числе, из Донбасса и Новороссии.

«Ясно, что 75 тысяч рублей - это тоже невесть какие деньги. Но все-таки», - заключил президент.

Кандидатов на получение повышенных выплат выбирают научные руководители. Путин пообещал продолжить поддержку молодых ученых.

Напомним, сегодня вечером в Кремле глава государства встретился с участниками V Конгресса молодых ученых, который проводился в Сириусе. Ежегодное мероприятие собирает лучшие умы со всей страны и из-за рубежа. Молодые ученые участвуют в научных дискуссиях, знакомятся друг с другом, обсуждают новейшие разработки в ключевых отраслях.

#Путин #Кремль #ученые #стипендия #студенчество
