«Открываешь окно - водопад»: туристы рассказали о потопе на Шри-Ланке

Сильнейшие ливни накрыли Шри-Ланку в конце прошлой недели и продолжаются до сих пор. Обстановку на острове осложнил тропический циклон «Дитва», который сегодня обрушился на восточное побережье. В результате непрекращающихся обильных осадков сильно пострадали центральные районы выращивания чая. Здесь погибли более 50 человек, 20 числятся пропавшими без вести, десятки раненных. Это самое разрушительное бедствие в стране за последние годы.

Среди оказавшихся в эпицентре стихийного бедствия - российские туристы. Сейчас на острове около 9 тысяч россиян, и многие из них не могут покинуть страну: транспорт в регионах Канди и Матале парализован, один из аэропортов закрыт. Самолеты перенаправляют в другие города, часть людей вынужденно остается в терминалах.

«Открываешь окно - там сразу видно водопад. В общем, очень круто. Но оттуда стало сложно выехать. Очень тяжелая ситуация на дорогах <...> везде объезжали деревья на дороге, очень тяжело, но мы доехали», - рассказывает турист Павел Баранов.

В связи с ухудшением обстановки местные власти закрыли школы, госучреждения и железнодорожное сообщение. Многие дороги оказались под водой, реки и водохранилища переполнились.

По данным правительства Шри Ланки, пострадали не менее 12 тысяч семей, свыше 3,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения. В ближайшие дни ожидаются новые дожди и штормовые порывы ветра.

В крупных городах фиксируют задержки рейсов, перебои со светом и водой. Закрыты национальные парки и несколько туристических маршрутов. Власти Шри-Ланки продолжают эвакуацию и предупреждают: опасность сохраняется, а прогнозы остаются неблагоприятными.