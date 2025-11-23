МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПСБ провел семинар по финансовой грамотности для специалистов промышленных предприятий

Представители крупных предприятий, выполняющих гособоронзаказ, сегодня впервые собрались в Смоленске.
Ян Брацкий 28-11-2025 20:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ПСБ организовал встречу - обучающий семинар для специалистов компаний региона. Такие мероприятия банк проводит регулярно по всей стране. В том числе для предприятий Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Делятся знаниями и опытом. Рассказывают о нововведениях и разбирают нестандартные ситуации.

«Банк не только выстроил систему сопровождения 100% расчетов по гособоронзаказу, но и проводит активную работу по повышению финансовой грамотности работников ОПК. За последние два года мы провели порядка 100 таких обучающих встреч во всех федеральных округах», - рассказал руководитель по развитию банковского сопровождения ГОЗ ПСБ Илья Апарышев.

Только в этом году благодаря ПСБ обучение прошли более полутора тысяч работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

#ОПК #Смоленск #финансы #гособоронзаказ #ПСБ #семинар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 