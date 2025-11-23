ПСБ провел семинар по финансовой грамотности для специалистов промышленных предприятий

ПСБ организовал встречу - обучающий семинар для специалистов компаний региона. Такие мероприятия банк проводит регулярно по всей стране. В том числе для предприятий Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Делятся знаниями и опытом. Рассказывают о нововведениях и разбирают нестандартные ситуации.

«Банк не только выстроил систему сопровождения 100% расчетов по гособоронзаказу, но и проводит активную работу по повышению финансовой грамотности работников ОПК. За последние два года мы провели порядка 100 таких обучающих встреч во всех федеральных округах», - рассказал руководитель по развитию банковского сопровождения ГОЗ ПСБ Илья Апарышев.

Только в этом году благодаря ПСБ обучение прошли более полутора тысяч работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.