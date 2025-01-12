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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 21 шайбы

После матча с «Нэшвилл Предаторз» Александр Овечкин довел счет своим голам до 873 шайб.
Ян Брацкий 2025-01-12 08:37:45
© Фото: Danny MurphyIcon Sportswire via www.imago-images.de, Global Look Press

Российский капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров лиги до 21 шайбы.

В очередной раз «Ови» отметился результативными действиями в игре против «Нэшвилл Предаторз». Этот матч команда Овечкина выиграла со счетом 4:1. Россиянин забил последнюю шайбу уже под занавес встречи.

Теперь на счету Александра 873 шайбы в заокеанской карьере. Рекордсменом является Гретцки, который забросил 894 шайбы.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #НХЛ #овечкин #Гретцки
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