Овечкин сократил отставание от Гретцки до 21 шайбы

Российский капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров лиги до 21 шайбы.

В очередной раз «Ови» отметился результативными действиями в игре против «Нэшвилл Предаторз». Этот матч команда Овечкина выиграла со счетом 4:1. Россиянин забил последнюю шайбу уже под занавес встречи.

Теперь на счету Александра 873 шайбы в заокеанской карьере. Рекордсменом является Гретцки, который забросил 894 шайбы.