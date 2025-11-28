МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орловский коммунальщик объяснил, почему решил пошутить про порно

Владислав Терновых рассказал, что журналист допытывал у него информацию, а он не выдержал и неудачно пошутил.
Гоар Хачатурян 28-11-2025 15:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замгендиректора «Орелводоканала» объяснил, почему сказал журналисту, что его интересуют только лишь фильмы для взрослых. Фраза - шутка, сказанная на четвертый день круглосуточной работы в грязи и воде на прорыве трубы, сказал «Звезде» Владислав Терновых.

По словам чиновника, журналист допытывал у него разного рода информацию, но не учел того факта, что он несколько дней находился на площадке, где проводились ремонтные работы. Именно поэтому и «выскочила неудачная фраза».

«Съюморил о том, что я делаю в интернете, когда имею возможность в нем посидеть. То, что он это оставил, а все остальное до людей не довел - о том, что ребята реально героически исправили ситуацию, - это пусть на совести телеканала будет», - прокомментировал Терновых.

Напомним, в Сети разошлось видео, в котором орловский чиновник в ответ на жалобы горожан заявил, что его в интернете «ничего, кроме порно, не интересует». Терновых утверждает, что он показал телевизионщикам, как проходят работы, но они решили акцентировать внимание на другом.

#наш эксклюзив #ЖКХ #чиновник #орел
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 