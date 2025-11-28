Орловский коммунальщик объяснил, почему решил пошутить про порно

Замгендиректора «Орелводоканала» объяснил, почему сказал журналисту, что его интересуют только лишь фильмы для взрослых. Фраза - шутка, сказанная на четвертый день круглосуточной работы в грязи и воде на прорыве трубы, сказал «Звезде» Владислав Терновых.

По словам чиновника, журналист допытывал у него разного рода информацию, но не учел того факта, что он несколько дней находился на площадке, где проводились ремонтные работы. Именно поэтому и «выскочила неудачная фраза».

«Съюморил о том, что я делаю в интернете, когда имею возможность в нем посидеть. То, что он это оставил, а все остальное до людей не довел - о том, что ребята реально героически исправили ситуацию, - это пусть на совести телеканала будет», - прокомментировал Терновых.

Напомним, в Сети разошлось видео, в котором орловский чиновник в ответ на жалобы горожан заявил, что его в интернете «ничего, кроме порно, не интересует». Терновых утверждает, что он показал телевизионщикам, как проходят работы, но они решили акцентировать внимание на другом.