Воробьев открыл родильное отделение на базе госпиталя «Лапино»

В Одинцово открыли новое родильное отделение на базе госпиталя «Лапино», сообщает 360.ru. Его работу запустили губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер. Новый акушерский стационар в отдельном корпусе рассчитан на прием до 3 000 родов ежегодно, включая сложные случаи с соматическими, сосудистыми, почечными патологиями, сахарным диабетом и заболеваниями плода.

Медцентр «Лапино» был открыт в 2021 году для лечения пациентов с ковидом, а потом перепрофилирован под родовспоможение. Новый корпус стал третьим в госпитале.

В отделении есть индивидуальные залы для партнерских родов, высокотехнологичные операционные, реанимация, неонатальное отделение и дневной стационар. В «Лапино» также работает современная женская консультация.

Андрей Воробьев поблагодарил врачей за их труд и обмен опытом. За 14 лет в «Лапино» родилось около 26,8 тысячи детей, проведено порядка 60 тысяч операций и лечение свыше 82 тысяч человек. С начала года центр помог 8,5 тысячи пациентов и провел бесплатно 280 циклов ЭКО. В «Лапино» проводят инновационные операции, включая внутриутробную коррекцию порока плода spina bifida.